Euro 2024, oggi Ucraina-Italia. Ad Azzurri basta un punto per il pass

Alle 20.45, sul campo neutro di Leverkusen, la sfida che regalerà il pass diretto a una delle due squadre per i prossimi Europei. La Nazionale di Spalletti può anche pareggiare per qualificarsi, se perde andrà agli spareggi. Il ct ucraino Rebrov carica i suoi: “Vogliamo esserci, la gente è con noi”

La nazionale italiana si gioca questa sera la qualificazione diretta ai prossimi Europei di calcio . L’ultima giornata del girone C propone la sfida Ucraina-Italia, che per motivi di sicurezza a causa della guerra si gioca alle 20.45 sul campo neutro di Leverkusen, in Germania. Si tratta nella sostanza di uno scontro diretto che mette in palio un posto a Euro 2024. Le due squadre sono infatti appaiate al secondo posto nel gruppo, entrambe a 13 punti, dietro l’Inghilterra già sicura del pass. In virtù del risultato dell’andata, questa sera all’Italia basta un pareggio. Arrivando a pari punti infatti, gli scontri diretti premierebbero la nazionale di Spalletti . Quindi con vittoria o pareggio sarà qualificazione. L’Ucraina deve solo vincere per passare. Chi non dovesse qualificarsi stasera, finendo terza nel girone, avrebbe però ancora la chance degli spareggi.

Ma che Italia schiererà il ct? Sulla fascia destra rientra Di Lorenzo, che ha scontato la squalifica, a centrocampo in pole per un subentro Frattesi, mentre in avanti è ballottaggio tra Scamacca e Raspadori. "Avendo cinque sostituzioni - sottolinea Spalletti - con un attaccante forte e fisico e uno forte e tecnico, si cerca di farli funzionare tutti e due, in relazione alla squadra": dunque, probabilmente prima Scamacca e poi Raspadori. "I cambi rispetto a venerdì saranno 4 o 5". Politano dovrebbe prendere il posto di Berardi. Quanto a Jorginho, che va verso la conferma, per il tecnico è un "regista che ha organizzazione non solo con la palla, ma anche indicando le posizioni ai compagni. Poi ha personalità e anche per questo ha battuto il rigore". E se domani si ripresenta l'occasione dal dischetto? "Forse lo metteremmo in difficoltà rimandandolo a tirare, come avevo fatto per gioco in conferenza stampa prima della Macedonia. Si valutano anche altre situazioni".

Il ct azzurro Luciano Spalletti, da due mesi e mezzo subentrato sulla panchina della Nazionale al posto di Mancini, alla vigilia dice: "Niente può limitare la nostra voglia matta di andare a difendere il titolo vinto il prossimo anno”. Il dentro o fuori non è indifferente per il movimento calcistico del nostro Paese, che dopo due mancate qualificazioni al Mondiale non si può permetter un flop anche in chiave Europei. "Non dobbiamo aver alcun timore”, dice Spalletti. “Se la domanda è: ‘possiamo vincere contro l’Ucraina?' La risposta è sì, e questo scaccia ogni paura. Tante volte ho affrontato cose che mi spaventavano, poi affrontandole mi sono entusiasmato. E questa partita è una di quelle. Gare così un po' di pressione te la mettono, poi ci vai dentro e si vedrà chi ha più forza e qualità. Si va a giocarla e poi si vede di che pane siamo fatti".

Rebrov: Ucraina vuole esserci, gente è con noi

Dall’altra parte il ct dell’Ucraina Rebrov, spiega come arriva la sua squadra alla sfida decisiva. Fiducia in sé stessi, concentrazione totale e nessuna attenzione verso chiacchiere e frasi di vario tipo, compresa quella del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ("l'Italia deve a tutti i costi partecipare all'Europeo"). Rebrov ha due certezze: una è che "lo stadio sarà pieno e tutti faranno il tifo per noi. Contiamo anche su questo"; l'altra è che "sono sicuro che la partita dovremo farla noi", tenendo conto che all'Ucraina serve assolutamente una vittoria, mentre agli azzurri di Luciano Spalletti basta anche un pareggio. Il tutto tenendo presente che, come ormai succede da tempo, a spingere Stepanenko e compagni saranno motivazioni non solo di tipo calcistico, ovvero la guerra con la Russia. “Stiamo vivendo un momento difficile e vogliamo regalare delle emozioni positive alla nostra gente - dice Rebrov -, vogliamo essere di supporto in qualche modo sapendo che le partite della nazionale possono aiutare i nostri ragazzi, i nostri soldati. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra per una partita del genere”.

Probabili formazioni e dove vedere la partita

Ucraina-Italia, gara valida per l'ultima giornata del girone di qualificazione a Euro 2024 e in programma alle ore 20:45 alla BayArena di Leverkusen, sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Ecco le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dobvik. CT Rebrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. CT Spalletti