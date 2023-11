Euro 2024, la Uefa svela il pallone "Fussballliebe" con chip e IA che aiuteranno la Var

La sfera che sarà utilizzata per gli europei in Germania è stata svelata insieme con Adidas in un evento speciale a Berlino, davanti all'Olympiastadion. Il significato del suo nome è "amore per il calcio". Il pallone contiene la tecnologia 'connected Ball', che permette di avere sempre il controllo dei movimenti della palla, contribuendo alle decisioni della Var su fuorigioco, tocchi e check sui rigori grazie all'intelligenza artificiale

