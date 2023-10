Qualificazioni Euro 2024, alle 20.45 Inghilterra-Italia: le formazioni

Pochi giorni dopo la vittoria contro Malta, la Nazionale di Spalletti torna in campo alle 20.45 per le qualificazioni a Euro 2024. E lo fa contro l'Inghilterra a Wembely, quello stesso stadio dove poco più di due anni fa gli Azzurri vinsero gli Europei proprio contro la squadra di Southgate. Tre punti utili anche per rilanciare l'Italia nel Gruppo C, ora nuovamente seconda insieme all'Ucraina che però ha giocato una partita in più. Solo una vittoria potrebbe riaprire la corsa al primo posto nel girone. Ma già un pareggio, dopo la debacle di marzo a Napoli, dove i Tre Leoni si erano imposti con pieno merito per 2-1, rappresenterebbe un'iniezione di fiducia.