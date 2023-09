Calcio, il 36enne Julian Nagelsmann è il nuovo ct della Germania

Il giovane tecnico ex Bayern Monaco ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2024, fino al termine dei prossimi campionati Europei, ospitati proprio dalla Germania. "È qualcosa di speciale, che accade poche volte, è una grande sfida che accolgo con entusiasmo e con l'obiettivo di creare un gruppo affiatato in vista degli Europei", ha commentato il nuovo ct dopo la nomina

L’ufficialità è arrivata: Julian Nagelsmann è il nuovo commissario tecnico della Germania . Lo ha reso noto la Federcalcio tedesca, che ha scelto il 36enne allenatore per rimpiazzare Hansi Flick, esonerato dopo la recente sconfitta in amichevole a Wolfsburg contro il Giappone. L'ex tecnico del Bayern Monaco ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2024, dunque fino al termine dei prossimi campionati Europei, ospitati proprio dalla Germania.

Nagelsmann: “Una grande sfida che accolgo con entusiasmo”

Nello staff di Nagelsmann ci sarà anche Sandro Wagner che, con Rudi Voeller, ha guidato la nazionale tedesca durante l'ultima amichevole della nazionale, vinta 2-1 a Dortmund contro la Francia. "Abbiamo un campionato europeo nel nostro Paese da giocare. È qualcosa di speciale, che accade poche volte, è una grande sfida che accolgo con entusiasmo e con l'obiettivo di creare un gruppo affiatato in vista degli Europei", ha commentato il nuovo ct dopo la nomina. "L'Europeo in casa è di enorme importanza per tutto il calcio tedesco”, ha detto invece il presidente federale Bernd Neuendorf. “Siamo convinti che Julian Nagelsmann, in qualità di allenatore della nazionale, farà in modo che la squadra ispiri i suoi tifosi e che il torneo continentale sia anche un successo dal punto di vista sportivo. È un allenatore eccezionale che affronta il suo nuovo compito con la massima motivazione”.