Arrivano le carte collezionabili dedicate agli Europei di calcio

Mancano meno di tre mesi all’inizio della diciassettesima edizione del campionato europeo di calcio. Previsti dal 14 giugno in Germania, l’attesa inizia già a farsi sentire soprattutto dalle nostre parti: l’Italia, infatti, da campione in carica dovrà difendere il titolo conquistato nell’edizione del 2020. Per godersi appieno l’attesa, appassionati di calcio e tifosi di ogni età, genere e grado, potranno collezionare le carte UEFA EURO 2024™ Match Attax, prodotte e distribuite per la prima volta da Topps, partner ufficiale UEFA.

A dare il fischio d’inizio un evento per scoprire tutta la collezione Topps in anteprima e che vede tra i protagonisti anche l’ex attaccante Nicola Ventola e il noto creator MikeShowSha. Ma non solo, gli esperti hanno di certo notato una presenza illustre, soprattutto per i veri collezionisti: l’ex giocatore dell’Udinese Paolo Poggi che, con l’ex centrocampista del Bari Sergio Volpi, rappresentano tutt’oggi le figurine più rare della storia italiana.