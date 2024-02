Mourinho prepara la sua squadra per Euro 2024

Nel primo spot della campagna, lo "Special One", con il suo inconfondibile stile, ispira il team TOPPS in vista della competizione che si terrà in Germania quest’estate

Un nuovo incarico per José Mourinho dopo l'addio alla Roma? A quattro mesi dalla partita inaugurale di Euro 2024, i preparativi per il torneo sono infatti in pieno svolgimento. Non solo nella nazione ospitante, la Germania, ma anche negli uffici londinesi di Fanatics Collectibles – sede del marchio di carte collezionabili premium TOPPS. E al centro di tutto questo c’è l’ambassador TOPPS: proprio José Mourinho.

Dopo aver annunciato la partnership di Fanatics Collectibles con la UEFA, "The Special One" sta infatti ora utilizzando tutte le sue capacità motivazionali e la sua personalità carismatica per portare i dipendenti di Topps al massimo delle prestazioni. Lo si può vedere nella nuova, divertente clip dell'agenzia creativa Jung von Matt SPORTS, in onda sulle varie piattaforme di social media, realizzata dalla casa di produzione cinematografica 27km (regia: Peter Lydon).

Al fianco di Mourinho fanno brevi apparizioni anche noti content creator internazionali come Jeremy Lynch dei The F2 (UK), Knossi, Aaron Troschke, PushDich TCG (Germania) e l’italiano Omar Amoum (che lo ha incontrato di persona durante le riprese dello spot). Si tratta del primo di tre spot che saranno rilasciati nelle prossime settimane.