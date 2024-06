Tutte le partite di Euro 2024, comprese quelle dell'Italia, saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. 30 delle 51 gare degli Europei 2024 saranno disponibili anche sui canali Rai in chiaro e in streaming gratuito su Rai Play. Le sfide dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Al pari dei match degli azzurri, sulla Rai saranno visibili anche alcuni incontri della fase a gironi e tutti quelli della fase ad eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale di Berlino).