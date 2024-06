Europei 2024, tutti i giochi da provare per immergersi nell'atmosfera

Dal gioco cult Subbuteo alle figurine collezionabili, ecco dei must-have per vivere appieno l'atmosfera degli europei di calcio Uefa 2024 ascolta articolo

Al via gli Europei di calcio Uefa 2024. Si inizia questa sera sotto il cielo di Berlino con il match Germania-Scozia. L'Italia incontrerà sabato l'Albania sempre alle ore 21, al Signal Iduna Park di Dortmund. Per chi vuole immergersi appieno nell'atmosfera delle notti magiche, ecco dei giochi da provare per vivere al meglio la competizione e sentirsi parte dell'azione.



Subbuteo: il calcio in miniatura

Un gioco attraverso cui è possibile vivere l’emozione delle "notti magiche" anche a casa è l’intramontabile Subbuteo, di Rocco Giocattoli, che simula il calcio in miniatura. Si tratta di un gioco da tavolo cult che riproduce con fedeltà le sfide calcistiche, grazie a miniature dettagliate dei giocatori. Dal Campo Astropitch, abbinato ai Pannelli di Bordocampo per un tocco di realismo in più, al Set di Allenamento e palloni per affinare la tecnica, fino al recentissimo Set Arbitri con Var, questo gioco offre un assortimento completo per immergersi nello spirito del calcio.

Rocco Giocattoli

Uefa Euro 2024 Match Attax: le carte collezionabili

Per gli appassionati di carte collezionabili, Topps offre le ufficiali Uefa euro 2024 Match Attax. Una collezione unica che include carte di diverse categorie: dalle Signature-Style Legend alle Reliquia e con Autografo Originale, dalle rarissime Golden Treasure alle Chrome Shields ed Energy. Tra i pezzi più pregiati, troviamo la carta Cristiano Ronaldo Career Celebration Chrome.

Topps

Uefa Euro 2024 in Ea Sports

Per provare l'emozione della competizione europea, Ea Sport Fc 24 offre a tutti i gamer la possibilità di scendere in campo e di guidare la propria nazionale. I volti dei giocatori sono stati aggiornati per riprodurre al meglio le stelle che vedremo negli stadi di Berlino. Sono disponibili diverse modalità di gioco: è possibile scendere in campo nei panni di uno dei campioni internazionali oppure personalizzare un giocatore. Si può scegliere la modalità Torneo per giocatore singolo, dove ogni utente potrà riscrivere il futuro della propria nazionale selezionandola tra i 24 Paesi qualificati. Esiste anche la modalità Calcio d'inizio, che permette invece di scegliere una fase a gironi o uno scontro a eliminazione diretta, e poi la sfida con gli amici online, per vivere al massimo le emozioni degli Europei 2024.

ea sports - ©Getty

Uefa Euro 2024: la collezione ufficiale di figurine

Sono 728 e tutte da collezionare. Le figurine rappresentano l’altra novità lanciata sempre da Topps in vista del torneo calcistico più atteso a livello europeo. Ricca di categorie come Top XI, Captains, Players to Watch, Nation Logos, Artists e Legendary Euro Masters, la collezione si compone di un album di 88 pagine e centinaia di splendidi stickers da incollare. Non mancano poi le figurine più importanti, come il Gold Star Player, dedicato al giocatore numero 1, e Gold Signature Series.



Topps