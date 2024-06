Euro 2024, oggi esordio per gli Azzurri. Alle 21 inizia Italia-Albania

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia a Euro 2024. Alle ore 21 al BVB Stadion di Dortmund gli Azzurri sfidano l’Albania, nella prima partita per entrambe nel gruppo B degli Europei di calcio (GLI ALTRI MATCH DI OGGI). Tre anni dopo il trionfo di Wembley, la nazionale italiana arriva alla manifestazione da campione in carica e proverà a difendere il titolo continentale. Il ct Luciano Spalletti vuole una squadra di "giganti ed eroi", per trasformare in realtà i sogni di oltre 60 milioni di italiani, come ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia. Nell’undici titolare dovrebbe esserci anche il recuperato Nicolò Barella, dopo i fastidi muscolari dei giorni corsi che avevano fatto temere per un forfait. Allo stadio sono attesi almeno 40mila supporter della Nazionale delle Aquile e oltre 20mila tifosi italiani tra connazionali residenti in Germania e altri arrivati dall’Italia (EUROPEI: LE PAGELLE - I GIRONI E IL CALENDARIO - LE PARTITE DELL'ITALIA)