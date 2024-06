Dovete sapere che nel centro di Dortmund non c’è un parcheggio pubblico aperto 24 ore su 24. Ne esiste uno sotterraneo, molto capiente, che ha l’orario d’apertura dalle 6 alle 22. Quale soluzione per chi, come gli inviati della stampa internazionale, magari rientrerà in albergo a notte inoltrata? In loro soccorso ci sono i parcheggi in strada, tutti implacabilmente a pagamento, tranne che dalle 22 alle 8. Non finisce qui però, perché le colonnine per salvarsi dalla multa non accettano carte di credito ma solo monete. E allora l’ultima spiaggia resta l’app online sul proprio smartphone. Fiuuu direste voi…. e invece no! Con l’app si può pagare solo un’ora alla volta e così non resta altro che rinnovare il pagamento ogni 60 minuti. Ah, dimenticavo, il costo è di 2,88 euro l’ora.

VOTO 4