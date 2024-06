Europei 2024, i gironi e il calendario delle partite: date e orari

Al via il 14 giugno, giorno del primo match Germania-Scozia, la diciassettesima edizione del torneo continentale riservato alle Nazionali europee. Presente anche l’Italia, che incontra Albania, Spagna e Croazia. Dopo i gironi ci sarà la fase a eliminazione diretta, con finale a Berlino in programma il 14 luglio

Prendono il via il 14 giugno gli Europei di calcio, che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino. Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17ª edizione del torneo in dieci stadi tedeschi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 29 giugno e il 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio. Ecco il calendario dei gironi, che precede la fase a eliminazione diretta.