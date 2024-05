Euro 2024, è uscito l'inno ufficiale Fire

Nel ritornello Ryan Tedder, voce degli OneRepublic, e Leony invitano a viverci la notte presente: “We’re on fire tonight / Like a million diamonds in the sky / And we’re lost in all the lights / Here together"

I Meduza, gli OneRepublic e Leony hanno pubblicato Fire, l’inno ufficiale degli Europei di calcio in programma questa estate. Le voci di Ryan Tedder e della popstar tedesca si mescolano al sound inconfondibile del trio italiano.

fire, il testo e il significato della canzone A circa un mese dal fischio di inizio, i Meduza, gli OneRepublic e Leony hanno distribuito Fire, l’inno ufficiale del campionato europeo di calcio in programma dal 14 giugno al 14 luglio. La canzone mette insieme il trio italiano, la formazione statunitense che ha rivoluzionato lo scenario pop degli ultimi e anni e una delle artiste tedesche in maggior ascesa a livello internazionale. Nel brano Ryan Tedder e Leony raccontano la forza di un amore in grado di risollevarci anche nei momenti più bui: “It’s a beautiful..miracle / How you lift me up when I feel low / Beautiful…everglow / Now we’re shining like a sea of gold”. La canzone esplode in un ritornello che invita a viverci la bellezza della notte presente: “We’re on fire tonight / Like a million diamonds in the sky / And we’re lost in all the lights / Here together / We’re on fire tonight”. approfondimento Fire, i Meduza con Ryan Tedder e Leony per la canzone di Euro 2024

Ecco il testo di Fire: We got our secrets Hidden inside our bones Starlight that bleeds When all of the lights come on It’s a beautiful..miracle How you lift me up when I feel low Beautiful…everglow Now we’re shining like a sea of gold Yeah-ah We’re on fire tonight Like a million diamonds in the sky And we’re lost in all the lights Here together We’re on fire tonight We’re on fire We’re on fire Living on Memories Guiding me through the dark You’re the notes to my melody Healing all of my scars It’s a beautiful..miracle How you lift me up when I feel low Beautiful…everglow Now we’re shining like a sea of gold Yeah-ah We’re on fire tonight Like a million diamonds in the sky And we’re lost in all the lights Here together We’re on fire tonight We’re on fireWoah-oh’s We’re on fire We’re on fire We’re on fire Woah-oh’s And we’re lost in all the lights Here together We’re on fire tonight We’re on fire approfondimento I Meduza verso gli Europei di calcio 2024: "È ispirazionale"

Ma quali sono stati gli inni delle edizioni precedenti? Nel 2020 Martin Garrix con Bono e The Edge hanno firmato We Are The People, mentre quattro anni prima David Guetta e Zara Larsson hanno lanciato This One’s For You. Ricordiamo anche Can You Hear Me di Enrique Iglesias per il campionato europeo di calcio del 2008.

