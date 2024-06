Euro 2024, stasera il match inaugurale Germania-Scozia

Alle ore 21 inizia l’Europeo tedesco: in campo a Monaco di Baviera i padroni di casa che si affidano alle stelle Musiala e Wirtz per invertire il trend di una Nazionale che non arriva in fondo a una competizione dall’Europeo 2016 e cerca il riscatto. Dall’altra parte la selezione britannica cerca la prima vittoria a una fase finale dal 1996: per farlo si affida ai suoi calciatori più di esperienza come Robertson, McGinn e soprattutto McTominay ascolta articolo

Alle 21 si alza il sipario su Euro 2024: a inaugurare la competizione è la partita inaugurale tra la Germania padrona di casa e la Scozia, che si gioca a Monaco di Baviera. Per i tedeschi, le aspettative in patria sono altissime: "Siamo pronti", ha assicurato ieri il commissario tecnico Julian Nagelsmann per caricare l'ambiente che, nonostante le qualità di una rosa che non ha nulla da invidiare a Francia e Inghilterra, teme una nuova delusione. La Germania, infatti, non arriva alla semifinale di una grande competizione dall’Europeo del 2016. Su questi fantasmi cercherà di fare leva la Scozia, che parte sfavorita ma non certo battuta. “Loro sono una buona squadra e si prospetta una partita difficile, ma ogni volta che andiamo in campo, siamo convinti di poter fare un risultato, altrimenti che senso ha?”, ha dichiarato l’allenatore Steve Clarke. L’edizione n.17 del trofeo, per la seconda volta in Germania (la prima è stata nel 1988), vede ai nastri di partenza dei gironi molte grandi Nazionali, come Francia, Inghilterra, Belgio, Spagna, i padroni di casa e anche i campioni in carica dell’Italia, vincitori nel 2021: dopo la fase a gironi, che prevede la qualificazione delle prime due squadre e delle quattro migliori terze dei sei gironi, ci sarà la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Berlino del 14 luglio. La Germania, insieme alla Spagna, può vantare il proprio nome iscritto per tre volte nell’albo d’oro della competizione (1972, 1980, 1996) e il numero maggiore di partite vinte in una fase finale, ben 27 (EURO 2024: LE PAGELLE - GLI STADI - IL CALENDARIO DELL'ITALIA).

Come arriva la Germania Dopo un 2023 costellato da numerose sconfitte e dal primo esonero nella storia della Federcalcio tedesca, l'arrivo di Julian Nagelsmann, uno degli allenatori più interessanti della nouvelle vague germanica, al posto di Hansi Flick ha ridato nuova linfa a una Nazionale che dopo aver vinto il Mondiale 2014 ha vissuto anni di blackout. Le polemiche, come la diatriba tra Neuer e Ter Stegen, e i problemi non mancano, soprattutto in attaco come ha evidenziato il recente pari interno con l'Ucraina: per questo le speranze della Germania di andare più avanti possibile in questo torneo sono riposte nei due ragazzi classe 2003: Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, e Florian Wirtz, numero 10 del Bayer Leverkusen campione della Bundesliga. Attenzione però anche alla qualità di Toni Kroos, fresco vincitore della Champions con il Real Madrid e al suo ultimo torneo internazionale prima dell'addio al calcio.

Come arriva la Scozia In un girone dove sono presenti anche Svizzera e Ungheria, in campo domani alle 15, la Scozia non vuole assolutamente sfigurare. La nazionale britannica, alla sua seconda qualificazione consecutiva agli Europei dopo una lontananza dalle fasi finali delle competizioni lunga 20 anni, può contare su una squadra che ha fatto bene nel girone di qualificazione, dove ha battuto la Spagna in casa e ha lasciato dietro di sé la Norvegia e la Georgia. Pesa l'assenza di Lewis Ferguson, centrocampista che si è distinto in serie A con il Bologna, ma non mancano altre individualità di spicco come Scott McTominay del Manchester United, che con la maglia della Tartan Army ha segnato gol pesanti che hanno portato la Scozia in Germania, John McGinn dell'Aston Villa e il capitano Andrew Robertson, terzino del Liverpool. L'Europeo 2024 può essere l'occasione buona per la Scozia per sfatare la tradizione negativa che avvolge la selezione britannica: nelle sue tre precedenti partecipazioni alla competizione continentale è sempre uscita ai gironi e non vince una partita di una fase finale di una competizione internazionale dal 1996.