Precedenti illustri

Parlando di vaticini animali, la mente di ogni appassionato di calcio non può non tornare al polpo Paul, il cefalopode che al Mondiale sudafricano del 2010 indovinò l'esito di tutte le otto partite per le quali era stato interrogato. Nel suo caso, la previsione passava dalla scelta della vasca, fra due presentate, in cui entrare. Per la mucca Yvonne, invece, il pronostico dipendeva dalla scelta del mangime. Ma le sue non furono previsioni fortunate e in breve fu "licenziata". Stessa sorte toccò anche al lama inglese che ottenne grande successo sul web, al pari della lontra Maya dalla Spagna. Se dunque l'orango Walter si guadagnerà lo stesso favore del pubblico, dipenderà solo dagli esiti dei suoi pronostici.