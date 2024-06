Introduzione

Dai mezzi pubblici al clima, meteorologico e non. Dalle strutture alle curiosità. Gli Europei di calcio in Germania non sono solo partite giocate in campo, ma molto di più. Ci racconta dal vivo quello che succede e succederà il nostro inviato in terra tedesca. E dà i voti. Oggi il diario da Dortmund, dove l'Italia fa il suo esordio contro l'Albania