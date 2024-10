Introduzione

È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro caduta ieri durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. La notizia è stata data dal ministero della Difesa, che in un post pubblicato sui social ha espresso “i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.



Cordoglio è stato espresso anche dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. E il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X: “Sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro. Un talento cristallino spezzato dal destino. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, amici, compagni di squadra del gruppo sportivo dell'Esercito. Riposa in pace giovane campionessa"