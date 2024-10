Morte Matilde Lorenzi, le reazioni dello sport e delle istituzioni

In una nota il presidente della Federazione italiana sport invernali Flavio Roda fa sapere di non avere "parole per esprimere la tragedia che stanno vivendo la Fisi, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo". Anche la campionessa azzurra Sofia Goggia ricorda la giovane promessa dello sci italiano con un messaggio su Instagram. Il ministro degli Esteri: "Riposa in pace, giovane campionessa"

La prematura scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro morta durante un allenamento in Val Senales, ha scioccato il mondo dello sport. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore per la tragedia che ha colpito la sciatrice italiana non ancora 20enne. La Fisi (federazione italiana sport invernali) ha pubblicato un messaggio in cui "si unisce al dolore della famiglia anche il presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che stanno vivendo tutta la Fisi, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo". "La Fisi è in lutto", si legge ancora, "e si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre".