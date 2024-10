Incidente in Val Senales, grave promessa dello sci Matilde Lorenzi

Le indagini sulla dinamica

Subito sono interveniti sul luogo dell'incidente gli allenatori presenti, che verranno ascoltati dagli inquirenti per far luce sulla dinamica di quanto successo, oltre ai carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, raggiunti anche dai colleghi della Stazione di Senales, che si sono occupati dei rilievi. In base a quanto emerso, le condizioni di sicurezza relative al tracciato su cui si stava allenando l'atleta azzurra erano in regola e le protezioni poste in modo corretto. La sciatrice è stata soccorsa e, dopo esser stata intubata dal personale sanitario arrivato in elicottero, è stata trasportata in ospedale a Bolzano.