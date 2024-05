Forever Worldwide, la nuova collab tra Cristiano Ronaldo e Binance

Svelata la quarta release nell’ambito della partnership pluriennale tra Binance e il campione portoghese: la nuova collezione NFT celebra la carriera leggendaria di CR7 e il suo legame con tifosi e luoghi simbolo del suo percorso, come Madeira, Lisbona, Manchester, Madrid, Torino, Arabia Saudita e Portogallo ascolta articolo

Cristiano Ronaldo e Binance annunciano oggi la loro ultima collaborazione NFT, presentando la collezione NFT "Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia". I nuovi NFT sono il racconto della brillante carriera di CR7, dalle umili origini a Madeira fino a diventare un'icona del calcio mondiale, offrendo ai fan esperienze innovative e ricompense esclusive. La nuova collezione NFT, quarta release della partnership pluriennale tra Binance e Ronaldo, è un’occasione per i tifosi per ripercorrere i luoghi che sono stati fondamentali nella carriera di CR7: Madeira, Lisbona, Manchester, Madrid, Torino, Arabia Saudita e Portogallo. Per creare la collezione, sono stati accuratamente selezionati artisti locali aventi legami personali con questi territori, che con il loro design unico hanno contribuito alla realizzazione di ogni NFT.

“Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia” sarà lanciata in due drop durante la prossima stagione calcistica e culminerà in un'asta a giugno per una collezione limitata di Super Super Rare NFT (SSR).

Cristiano Ronaldo: "I miei fan avranno sempre con sé dei frammenti della mia storia" "È emozionante pensare al fatto che grazie a questa collaborazione con Binance, i miei fan avranno sempre con sé dei frammenti della mia storia calcistica", ha dichiarato Cristiano Ronaldo. "Ogni tappa di questa nuova collezione significa molto per me. Lavorare con artisti in grado di catturare realmente tutte le sensazioni e le emozioni uniche di ogni luogo che ha contraddistinto la mia carriera rende questa esperienza ancora più speciale perché, grazie alla natura degli NFT, questi momenti del mio viaggio potranno vivere per sempre".

“L'incredibile viaggio di Cristiano Ronaldo, dalle sue umili origini a leggenda del calcio mondiale, non solo ha ispirato i fan di tutto il mondo, ma ha portato tutti noi in questa incredibile ascesa”, ha dichiarato Rachel Conlan, Chief Marketing Officer di Binance. vedi anche Riad “on the road”, in Arabia Saudita tra storia, calcio e cultura

Gli inizi della carriera di CR7 Il primo drop prenderà il via il 29 maggio, con le iconiche location di Madeira, Lisbona e Manchester. Le vivaci opere d'arte degli artisti portoghesi Katt Phatt (che rappresenta Madeira) e Rodrigo Doin (Lisbona) rappresentano il luogo in cui è iniziato il viaggio di Cristiano Ronaldo, offrendo ai fan la possibilità di acquistare questo tassello fondamentale della sua gloriosa carriera. Il primo drop include anche l'opera d'arte NFT dell'artista di Manchester John Sheehan, che rende omaggio alla fulminea ascesa di Cristiano Ronaldo a Manchester.

Il legame con Torino Il secondo drop, invece, sarà lanciato il 6 giugno e includerà incredibili capolavori che rappresentano Madrid, Torino e Arabia Saudita. Pasquale Garibaldi racconta il periodo a Torino, celebrando l’eredità del campione nella Serie A e nel calcio italiano.

"Torino ha segnato un capitolo importante nel mio percorso" spiega ancora Cristiano Ronaldo. "È il luogo dove ho scoperto e abbracciato una nuova cultura calcistica e dove ho la straordinaria tradizione del calcio italiano mi ha ispirato a spingermi sempre più in là. L'esperienza trascorsa in Italia è stata una bella storia condivisa e che ha coinvolto tutti i miei tifosi". "Ho scelto un gol in particolare- ha detto l'artista Pasquale Garibaldi- che ha mostrato ancora una volta un'atleticità e una voglia di arrivare in alto che pochi giocatori hanno, aggirando completamente la difesa con un solo balzo".

L'asta online per una collezione limitata Dal 14 al 18 giugno si terrà un'asta online per una collezione limitata di 7 NFT super rari, disegnati da Mr. Dheo, un omaggio al legame di Cristiano Ronaldo con il Portogallo.

Ad un costo di 35 dollari (USD) in tutte le località, ad eccezione dei limitati NFT SSR, la collezione introdurrà un meccanismo "Collect to Earn" per l'accesso alle utility NFT. Ciò significa che i collezionisti potranno iniziare a guadagnare premi fin dal primo acquisto di un NFT Forever Worldwide, come maglie vintage, biglietti di calcio, poster firmati e stampabili e la possibilità di inviare domande a cui Cristiano risponderà in un video realizzato appositamente per i possessori degli NFT.

Esperienze esclusive per i fan portoghesi Data l'importanza del Portogallo per Cristiano Ronaldo, i possessori degli NFT SSR Portogallo riceveranno un'esperienza esclusiva con Cristiano stesso, che comprende un viaggio a Riyadh, un biglietto per una partita di calcio, seguito da un momento di celebrazione del gol personalizzato con Cristiano. Per avere la possibilità di accedere a questa opportunità unica, i collezionisti possono partecipare a un'asta che si aprirà il 14 giugno, in cui i quattro migliori offerenti si aggiudicheranno questo rarissimo NFT. Inoltre, gli utenti che hanno collezionato tutte le altre sei posizioni NFT relativi agli altri Paesi coinvolti nel progetto e che hanno vinto la NFT SSR Portogallo nel quiz, faranno parte di questa esperienza.

