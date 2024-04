Esultanza choc nel calcio inglese, il Burnley condanna i suoi fans

Il Burnley ha condannato i cori levatisi dai suoi tifosi inneggianti alla disastro aereo del del 1958 a Monaco di Baviera dopo il pareggio 1-1 all'Old Trafford contro il Manchester United. Il club, penultimo in Premier league, ha fatto sapere di essere a conoscenza dei video "offensivi" circolati online che mostrano almeno un tifoso dei Clarets che imita l'aereo e urla "Monaco" verso i sostenitori di casa, alludendo allo schianto del velivolo in cui morirono otto giocatori dei Red Devils. "Fare gesti e cori che alludono a tragedie è totalmente inaccettabile e il Burnley ha un approccio di tolleranza zero", si legge in una nota del club, "continueremo a collaborare con la Polizia di Manchester e del Lancashire Police e con il Manchester United per identificare e perseguire i responsabili". Il mese scorso due tifosi erano stati arrestati all'Old Trafford per i "cori legati a tragedie" dopo la sfida di Fa Cup tra United e Liverpool.