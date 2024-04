Caso stipendi, Cristiano Ronaldo vince arbitrato contro Juve

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la squadra bianconera dovrà versare al campione portoghese 19,5 milioni di euro lordi per gli arretrati congelati a causa del lockdown

Il contenzioso

A stabilire quanto dovuto i tre arbitri Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa, in merito alla vicenda delle mensilità differite dalla società bianconera nelle manovre stipendi e poi mai versate al portoghese. Per il contenzioso CR7 si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla e Fabio Iudica come legali, ottenendo una vittoria che gli consentirà di incassare i soldi degli stipendi arretrati.