Cristiano Ronaldo espulso, poi minaccia l'arbitro con un pugno. VIDEO

Ora l'attaccante rischia di non tornare in campo per almeno 5 giornate. L’Al-Nassr, la squadra di CR7, ha perso il match per 2-1 contro Al-Hilal

Il destro di Cristiano Ronaldo non perdona, ma questa volta non si tratta del piede. Nella semifinale della Supercoppa saudita il calciatore portoghese, espulso all'86' per aver colpito con una gomitata Al Bulayhi, ha mimato un gancio destro contro l’arbitro. Il gesto di nervosismo non è bastato a placare Ronaldo: l’ex della Juventus ha chiesto, mentre usciva dal campo, ai propri tifosi di applaudire il direttore di gara in maniera sarcastica. A nulla sono serviti questi momenti di tensione visto che l’Al-Nassr, squadra di CR7, ha perso il match per 2-1 contro Al-Hilal.