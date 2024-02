Cristiano Ronaldo indagato in Arabia Saudita per esultanza immorale

La Federcalcio saudita ha aperto un'indagine disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto volgare compiuto durante la partita di Saudi Pro League, tra il suo Al Nassr contro l'Al Shabab. Dopo aver segnato uno dei suoi due gol, il calciatore portoghese ha risposto alle provocazioni dei tifosi avversari che inneggiavano a Messi.

Il gesto incriminato

L'ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Manchester United si è rivolto verso la tribuna facendo un gesto volgare, in seguito finito nel mirino dell'autorità calcistica dell'Arabia Saudita. L'atto sarebbe stato giudicato "immorale" in base a quanto ha riportato il giornale Asharq Al-Awsat. Il calciatore avrebbe portato prima la mano all'orecchio e poi all'altezza delle parti intime. In base a quanto è stato detto nelle scorse ore, la Commissione disciplinare esaminerà immediatamente la situazione che ha fatto il giro del mondo al termine della partita. La decisione verrà presa nei prossimi due giorni.