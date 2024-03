Joe Barone, oltre 2mila in fila alla camera ardente al Viola Park

Lunga processione da stamattina al centro sportivo della Fiorentina per l'ultimo saluto al dg viola, scomparso ieri a 57 anni. In prima fila con i familiari il presidente Commisso, rientrato stamani dagli Stati Uniti. Con lui i dirigenti delle principali squadre di Serie A, da Ferrero a Giuntoli, fino a De Laurentiis e Saputo. Presenti anche il tecnico della Roma Daniele De Rossi e grandi tifosi viola come Carlo Conti e Marco Masini