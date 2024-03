Bonan: "Barone per Commisso come Galliani per Berlusconi". VIDEO

Questa l'analogia del giornalista di Sky Sport, ricordando il dg della Fiorentina morto oggi all'età di 57 anni. "Era l’uomo del popolo, stringeva le mani ai semplici tifosi. Ha avuto un rapporto diretto con la Firenze dei bottegai, la Firenze della strada, la Firenze del tifo viola che a volte è anche molto pittoresco, dialettico, estremo in certi casi. Lui in quella dimensione si è trovato molto bene entrando in sintonia con la città e lavorando tanto tanto per la Fiorentina”, ha raccontato Bonan

“La storia personale di Barone cambia quando incontra Rocco Commisso. E ci sono forti analogie con quanto successo tra Berlusconi e Galliani”. Questo l’inizio del ricordo del giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, dopo la morte di Joe Barone, dg della Fiorentina scomparso oggi a quasi 58 anni. “E’ una storia di grande amicizia e di grande stima tanto che Barone ha rappresentato il pensiero di Commisso a Firenze”, ha proseguito Bonan. “Di Joe Barone mi ha sempre colpito il fatto che è uno nato, sì, in Italia ma che poi è stato 45 anni all’estero. E, tornato in Italia, ha trovato sin da subito una dimensione perfetta nella sua esistenza, non soltanto nel suo rapporto con il calcio. Facendolo in una città complessa come Firenze”, ha aggiunto.

Barone “l’uomo del popolo”

E poi ancora. “Joe Barone era l’uomo del popolo, stringeva le mani ai semplici tifosi. Ha avuto un rapporto diretto con la Firenze dei bottegai, la Firenze della strada, la Firenze del tifo viola che a volte è anche molto pittoresco, dialettico, estremo in certi casi. Lui in quella dimensione si è trovato molto bene entrando in sintonia con la città e lavorando tanto tanto per la Fiorentina”, ha riferito Bonan. “E questo è l’altro elemento che ha caratterizzato Joe Barone: la sua enorme passione per il calcio, una passione incontrata con i Cosmos in America e poi trasferita a Firenze. Si è dedicato in tutto e per tutto al calcio fino a diventare uno dei protagonisti del calcio italiano “, ha poi concluso.