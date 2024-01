Supercoppa italiana, dove vedere Napoli-Inter e probabili formazioni

Il club azzurro ha vinto due volte il trofeo mentre l'Inter vanta sette vittorie. Con un successo i nerazzurri eguaglierebbero il Milan per numero di Supercoppe vinte consecutivamente, tre tra il 1992 e il 1994 ascolta articolo

L'attesa per la finale di Supercoppa italiana è quasi finita. Stasera si gioca infatti Napoli-Inter, l'ultima partita della Final Four, la nuova formula del torneo adottata a partire da questa edizione.

La partita Napoli e Inter sono arrivate in finale battendo le altre due semifinaliste, rispettivamente Fiorentina e Lazio, con lo stesso risultato, ovvero 3-0. La formazione di Mazzarri ha l'occasione di dare una svolta a una stagione finora deludente portando a casa un trofeo mentre quella di Inzaghi punta a dare un messaggio chiaro alla Juventus che nel frattempo l'ha sorpassata in campionato (ma l'Inter ha disputato una partita in meno). Per quanto riguarda i precedenti, il club azzurro ha vinto due volte la Supercoppa Italiana e ha perso due volte in finale, sempre contro la Juventus. L'Inter vanta sette vittorie, a fronte di quattro finali perse. Inoltre, con un successo i nerazzurri eguaglierebbero il Milan per numero di Supercoppe vinte consecutivamente, tre tra il 1992 e il 1994.

Le probabili formazioni Mazzarri dovrebbe mantenere lo schema con la difesa a tre (che diventa a 5 in fase difensiva) adottato per la prima volta dalla formazione azzurra proprio contro la Fiorentina e che ha dato solidità alla squadra. In campo dovrebbero andare in porta Gollini, in difesa Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, a centrocampo Mario Rui, Cajuste, Lobotka e Mazzocchi mentre davanti Kvaratskhelia e Politano con Simeone punta centrale. Per l'Inter invece 3-5-2 con in porta Sommer, in difesa Acerbi, De Vrij e Pavard, a centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Darmian, in attacco Lautaro Martinez e Thuram. Unica variazione rispetto alla gara contro la Lazio dovrebbe essere quindi De Vrij che subentra al posto di Bastoni.

Dove vedere Napoli-Inter La finalissima di Supercoppa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Il fischio d'inizio è previsto per le 20 ore italiana, ore 22 in Arabia Saudita. Si giocherà infatti all'Al-Awwal Park Stadium di Riad.