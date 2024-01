Supercoppa Italiana, alle 20 inizia la semifinale Napoli-Fiorentina

Il match di stasera

La Fiorentina vuole riscattare la delusione delle due finali perse in Coppa Italia e Conference League al termine della passata stagione. L’allenatore Vincenzo Italiano invita la propria squadra a fare tesoro di quelle due sfide in cui il trofeo è stato alzato dall'Inter e dal West Ham. Il Napoli invece arriva all’appuntamento con il tricolore sul petto e cerca un risultato importante per riscattare una stagione finora molto sotto le aspettative. La vittoria in campionato sulla Salernitana nei minuti di recupero ha restituito un po' di fiducia al gruppo che è in ritiro ormai da più di dieci giorni, tra Pozzuoli e Riad.