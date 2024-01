Supercoppa Italiana, dove vedere Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio in tv

Il trofeo quest'anno verrà assegnato con nuove modalità rispetto agli anni scorsi. Al posto della finale secca, ci sarà infatti la Final Four, con quattro squadre che si affronteranno in due semifinali e poi nella finale. Tutte le gare si giocheranno all'Al-Awwal Stadium, in Arabia Saudita

Il 18 gennaio comincia la Supercoppa Italiana, trofeo che quest'anno verrà assegnato con nuove modalità rispetto agli anni scorsi. Al posto della finale secca, ci sarà infatti la Final Four, con quattro squadre che si affronteranno in due semifinali e poi nella finale. La vincente del campionato di Serie A dell'anno scorso, il Napoli, affronterà la finalista della Coppa Italia dell'edizione del 2023, la Fiorentina, mentre la seconda classificata nello scorso campionato affronterà l'Inter che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia. Tutte le gare si giocheranno all'Al-Awwal Stadium, in Arabia Saudita.

Il calendario

La prima partita sarà Napoli Fiorentina che si giocherà il 18 gennaio alle 20. Il giorno dopo sarà il turno di Inter-Lazio, sempre alle 20. La finalissima invece si disputerà lunedì 22 gennaio alle 20. Si gioca in gara secca: in caso di parità al dopo 90 minuti si andrà ai calci di rigore, senza supplementari. In altre tre occasioni la finale è stata giocata in Arabia Saudita. Nel 2018 a Gedda ha vinto 1-0 la Juventus contro il Milan, nel 2019 a Riad la Lazio ha battuto la Juventus 3-1 mentre nel 2023 a Riad ha trionfato l’Inter per 3-0 nel derby contro il Milan.