Fifa Best Awards 2023, i migliori giocatori al mondo: vince Messi

Ennesimo trionfo di Lionel Messi . Dopo il Pallone d'Oro , la Pulce si prende anche il premio di miglior giocatore Fifa dell'anno 2023. Il fuoriclasse argentino conquista il riconoscimento per l'ottava volta nella storia (nessuno come lui) venendo votato come migliore tra ct e capitani di ogni Nazionale, più giornalisti e tifosi per aver contribuito alla conquista dei trofei con Psg (campione di Francia per la nona volta negli ultimi 11 anni) e Inter Miami, squadra in cui milita dalla scorsa estate. Non si teneva in considerazione invece il Mondiale con l'Argentina, che gli aveva permesso di ottenere il riconoscimento di miglior giocatore dell'anno nel 2022. La Pulce ha ricevuto lo stesso numero di punti di Haaland (48) ma è stato maggiormente preferito rispetto all'attaccante del Manchester City come prima scelta, per questo il premio è stato assegnato al campione del mondo. Terzo finalista Kylian Mbappé con 35 punti, tra le donne premiata miglior giocatrice Aitana Bonmati, campionessa del mondo con la Spagna. ( MESSI PER IL TIME E' ATLETA DELL'ANNO )

Guardiola miglior allenatore

Inoltre, per il resto è tutto targato Manchester City. Ederson è stato premiato come miglior portiere, mentre è andato a Pep Guardiola il premio di miglior allenatore ai The Best FIFA Football Awards 2023. Il tecnico spagnolo che ha realizzato il Triplete con i Citizens batte la concorrenza tutta italiana di Simone Inzaghi (con l'Inter in finale di Champions) e dell'attuale ct della nazionale Luciano Spalletti (protagonista dello scudetto del Napoli) tra i finalisti, unica presenza tricolore in questa edizione. È la prima volta in otto edizioni della rassegna che Guardiola riceve il riconoscimento "The Best FIFA Football Coach", nonostante in passato sia stato finalista per tre volte fra il 2019 e il 2022. Infine, svelato anche il "FIFA FIFPRO Men's World 11", ovvero il miglior undici premiato dalla federazione. Più della metà dei giocatori fanno parte del Manchester City: monopolizzata la difesa con il trio Stones, Ruben Dias e Walker, insieme ai centrocampisti De Bruyne e Bernardo Silva e il goleador Haaland. Presenti in attacco anche Messi, Mbappé e Vinicius. Real Madrid presente anche a centrocampo con Bellingham e in porta con Courtois. Per il secondo anno consecutivo non ci sono italiani.