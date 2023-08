Un parcheggio in divieto di sosta si è trasformato in un divertente siparietto tra l'allenatore del City e l'addetto che gli aveva appena consegnato una contravvenzione

Un parcheggio in divieto di sosta ha dato luogo a una divertente situazione tra Pep Guardiola e un vigile urbano di Manchester. Il noto allenatore catalano è rimasto sorpreso quando ha trovato una multa sul parabrezza del suo Suv, che aveva posteggiato in una stradina in parte vietata e in parte consentita. Ancora più sorprendente è stato quando il vigile, riconoscendo Guardiola, gli ha chiesto di scattare un selfie insieme. In tono scherzoso, il tecnico del City ha risposto: "Vuoi fare una foto? Va bene, ma dovrai pagarla!".