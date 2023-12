Messi, per il Time è "Atleta dell'anno" 2023

Il Pallone d'Oro in carica è stato eletto "Atleta dell'anno" dalla rivista Time che ha così motivato la scelta: "È riuscito a fare ciò che un tempo sembrava impossibile: far diventare gli Stati Uniti un paese calcistico"

Dopo otto palloni e sei scarpe d'oro, un altro premio per Lionel Messi. L'attaccante 36enne è stato eletto "Atleta dell'anno" per il 2023 dalla rivista Time, titolo che negli anni precedenti era stato assegnato alla nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti, a Lebron James, Simone Biles e Aaron Judge.



La motivazione

"Messi è riuscito a fare ciò che un tempo sembrava impossibile: far diventare gli Stati Uniti un paese calcistico", questa la motivazione con cui il Time ha deciso di incoronare il calciatore argentino, diventato campione del mondo con la sua Nazionale un anno fa e poi trasferitosi in estate all'Inter Miami (di cui diventerà azionista quando smetterà di giocare) dove ha ricevuto l'ottavo Pallone d'Oro della sua carriera. "Con l'atleta più venerato e influente del pianeta che gioca a Miami - ha proseguito il Time - e lo farà per i prossimi due anni, gli Stati Uniti adesso sono una nazione calcistica. Una nazione fútbol". Negli Usa è stato subito decisivo (con 10 gol in 7 partite) conquistando il primo trofeo nella storia del club della Florida, la Leagues Cup.