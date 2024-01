Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0: gol di Vlahovic e Chiesa

La 20esima giornata di campionato si chiude con i bianconeri che tornano a -2 dall'Inter prima in classifica. Per la squadra di Allegri è la quarta vittoria consecutiva, (quinta se si conta anche la Coppa Italia)

Dopo i quattro anticipi del sabato, i quattro match di domenica e la vittoria di ieri dell'Atalanta sul Frosinone per 5-0, la 20esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con la vittoria 3-0 della Juventus sul Sassuolo: i bianconeri tornano a -2 dall'Inter prima in classifica e segnano la quarta vittoria di fila, la quinta se si conta anche la Coppa Italia (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Questa giornata si era aperta sabato: il Napoli ha battuto 2-1 la Salernitana, pareggio senza gol in Genoa-Torino, il Verona ha vinto 2-1 contro l’Empoli, l’Inter ha travolto 5-1 il Monza. Domenica nel lunch match la Lazio ha superato 1-0 il Lecce. Poi il Cagliari ha battuto 2-1 in rimonta il Bologna. Pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Udinese mentre in serata il Milan ha vinto 3-1 contro la Roma a San Siro.