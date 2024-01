Juve-Frosinone, alle 21 l’ultimo quarto di Coppa Italia: le formazioni

Il match di Torino chiude il programma dei quarti di Coppa Italia. La squadra vincente approderà in semifinale e affronterà la Lazio. L’altra semifinale è Fiorentina-Atalanta

Alle 21, a Torino, va in scena Juventus-Frosinone: il match chiude il programma dei quarti di Coppa Italia. La squadra vincente approderà in semifinale e affronterà la Lazio (che mercoledì ha battuto la Roma 1-0). L’altra semifinale è Fiorentina-Atalanta: le due squadre hanno eliminato rispettivamente Bologna e Milan. Le due semifinali si giocheranno ad aprile, mentre la finale è in programma il 15 maggio all’Olimpico di Roma.