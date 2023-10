Serie A: vincono Roma, Lazio, Frosinone e Monza. VIDEO

L’ottava giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con gli ultimi 5 match in programma. La domenica è iniziata con Monza-Salernitana, terminata 3-0 per i brianzoli con i gol di Colpani, Vignato e Pessina. Alle 15 si sono giocate Frosinone-Verona, finita 2-1, e Lazio-Atalanta, terminata 3-2. Alle 18 la Roma ha vinto 4-1 a Cagliari. Si chiude alle 20.45 con Napoli-Fiorentina ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questa ottava giornata, che precede la nuova pausa per le Nazionali, si era aperta venerdì , con Empoli-Udinese, finita con il punteggio di 0-0. Pari anche Lecce-Sassuolo, chiusa 1-1. Ieri invece l’Inter ha pareggiato 2-2 in casa facendosi rimontare due gol dal Bologna, poi la Juventus ha vinto 2-0 il derby della Mole contro il Torino. Mentre in serata il Milan ha vinto 1-0 contro il Genoa a Marassi, con un finale di partita folle.

La cronaca di Lazio-Atalanta

Finisce 3-2 la sfida tra Lazio e Atalanta. A sbloccare la partita è la Lazio, che dopo 5 minuti trova il vantaggio grazie a un autogol di De Ketelaere: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Luis Alberto colpisce la palla di testa, poi il belga la tocca per ultimo prima che s’infili in porta. I biancocelesti raddoppiano all’11’: primo gol in Serie A per Castellanos, che servito da Felipe Anderson fa partire un sinistro vincente. Al 19’ la Lazio colpisce la traversa con Guendouzi. Al 33’ l’Atalanta accorcia: cross di Ruggeri, Ederson segna di testa. Il primo tempo si chiude 2-1 per la Lazio. Al 59’ gol di Pedro, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 63’ il pareggio dell’Atalanta: corner, Koopmeiners serve Kolasinac, che di testa segna il suo primo gol in Italia. La Lazio torna avanti all’83’: cross di Marusic, sponda di Castellanos, Vecino al volo batte Musso. All’85’ Orsato espelle Sarri per proteste. L’Atalanta ci prova fino all’ultimo, ma il risultato non cambia più: finisce 3-2 per la Lazio.

Il tabellino di Lazio-Atalanta 3-2 (GLI HIGHLIGHTS)

5' pt autogol De Ketelaere (L), 11' pt Castellanos (L), 33' pt Ederson (A), 19' st Kolasinac (A), 38' st Vecino (L)



LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi (20' st Kamada), Rovella (32' st Cataldi), Luis Alberto (10' st Vecino), Felipe Anderson (32' st Isaksen), Castellanos, Zaccagni (10' st Pedro). All: Sarri



ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta (36' st Bakker), de Roon, Ederson, Ruggeri (36' st Holm), De Ketelaere (25' st Muriel), Pasalic (1' st Koopmeiners), Scamacca (15' st Lookman). All: Gasperini



Ammoniti: Ruggeri e Vecino per gioco scorretto

Espulso: Sarri al 41' st per eccessive proteste.