La cronaca di Lecce-Sassuolo (HIGHLIGHTS)

La partita si sblocca al minuto 22 quando viene concesso un calcio di rigore al Sassuolo per un tocco di braccio in area di Baschirotto. Dagli 11 metri Berardi non sbaglia: calcia centrale e sigla il suo quinto gol in campionato. Il Lecce prova a riprendersi e al 38esimo colpisce un palo con Krstovic, ma l'arbitro poi fischia comunque un fallo precedente dell’attaccante. Sponda di testa di Baschirotto su calcio d’angolo, all’inizio del secondo tempo Krstovic riesce a portare la sua squadra al pareggio. I pugliesi si avvicinano poi al raddoppio al 78esimo. Strefezza riceve la palla da Dorgu e calcia di mancino ma la palla non entra in porta.

Lecce-Sassuolo 1-1

Gol: 22' Berardi (Rig.), 48' Krstovic

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (20' st Dorgu); Rafia (17' st Oudin), Ramadani, Kaba; Almqvist (40' st Sansone), Krstovic (40' st Piccoli), Strefezza. All.: D'Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (36' st Tresoldi), Ferrari, Vina; Boloca, Racic (36' st Obiang); Berardi, Castillejo (19' st Bajrami), Laurientè; Pinamonti (19' st Defrel). All.: Dionisi

Ammoniti: Boloca, Pedersen, Rafia, Krstovic, Ferrari per gioco falloso.