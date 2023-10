Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì europeo ha visto impegnate 3 italiane nella seconda giornata dei gironi. In Europa League, i bergamaschi hanno vinto la difficile trasferta portoghese in casa dello Sporting. I giallorossi battono 4-0 gli svizzeri del Servette all’Olimpico. Per la Conference, i viola pareggiano nel recupero contro gli ungheresi del Ferencváros

Dopo la Champions League , il giovedì europeo vedeva impegnate tre squadre italiane nella seconda giornata dei gironi di Europa League e Conference League. Si è partiti con il match del Gruppo D di EL tra Sporting e Atalanta: i bergamaschi hanno vinto 2-1 nella trasferta ostica in Portogallo. In serata, sempre per l’Europa League, la Roma ha vinto 4-0 contro il Servette nel Gruppo G. Per la Conference League, la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta contro gli ungheresi del Ferencváros (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE E DI CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca di Roma-Servette (HIGHLIGHTS)

La Roma rischia in avvio ma al 21esimo va in vantaggio grazie a Lukaku, alla sua 13esima gara consecutiva di Europa League in gol. Assist di Celik per il belga. Poi i giallorossi abbassano i ritmi ma il Servette non calcia mai in porta. Anzi è ancora Lukaku, poco prima della fine della frazione, ad andare vicino al raddoppio. Nel secondo tempo la Roma dilaga: segna subito Belotti , poco dopo il tris di Lorenzo Pellegrini (che poi esce infortunato) e al 59esimo arriva la doppietta personale del Gallo.

Roma-Servette 4-0

Gol: 21' Lukaku, 46' e 59' Belotti, 52' Pellegrini

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (19' st Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (32' st D'Alessio), Paredes, Aouar (1' st Pellegrini, 13' st Pagano), El Shaarawy; Belotti, Lukaku (19' st Zalewski). All. Foti (Mourinho squalificato)

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic (43' st Touati), Antunes (19' st Guillemenot), Ondosa, Kutesa (19' st Bolla); Crivelli (19' st Guillemenot), Bedia (29' st Douline). All. Weiler

Ammoniti: Ondoua e Douline per gioco falloso.

La cronaca di Fiorentina-Ferencváros (HIGHLIGHTS)

La Fiorentina parte bene ma senza rendersi pericolosa in fase di finalizzazione, così sale di intensità la squadra ungherese. Al 25esimo gli ospiti vanno avanti con Varga, che si libera dalla marcatura in area per battere Terracciano con un diagonale. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Cissé, che prende il tempo a Ranieri e segna di testa. Al 66esimo però la Viola si riaccende grazie all’inserimento vincente di Barak. A dieci dalla fine i padroni di casa pareggiano con Nico Gonzalez ma il gol viene annullato al Var. In pieno recupero, al minuto 93, arriva il pari di Ikoné, appena entrato, che fissa il risultato sul 2-2.

Fiorentina-Ferencváros 2-2

Gol: 25' Varga (FER), 50' Cissé (FER), 66' Barák (FIO), 93' Ikoné (FIO)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (13' st Parisi); Maxime Lopez (13' st Arthur), Mandragora (13' st Barak); Nico Gonzalez, Bonaventura (33' st Ikoné), Sottil (13' st Kouamé); Beltran. All.: Italiano

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cissè, Mmaee, Ramirez; Siger, Abu Fani (23' st Besic); Zachariassen (43' st Abena), Ben Romdhane (23' st Owusu), Marquinhos (37' st Civic); B. Varga (37' st Pesic). All.: Stankovic

Ammoniti: Siger, Mmaee, Varga per gioco falloso, Dibusz per comportamento non regolamentare.