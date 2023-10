Serie A: ok Monza, Torino-Verona 0-0. Ora Fiorentina-Cagliari. VIDEO

Primo tempo senza gol ma con tante occasioni fra Sassuolo e Monza. Grande chance per Laurienté fermato da Di Gregorio, decisivo anche su Berardi due volte. Per il Monza ci prova Ciurria, Laurienté spreca col destro. Nella ripresa Kyriakopoulos e Colombo vicini al gol del vantaggio, poi al 66' è proprio quest'ultimo a sbloccare il risultato. All'80' la squadra di Palladino sfiora il raddoppio con Birindelli. La rete la trova ancora Colombo all'87', ma il Var annulla per fuorigioco. Il Sassuolo spinge per trovare il pari ma Laurienté sbaglia ancora.

La cronaca di Torino-Verona (HIGHLIGHTS)

Nessuna rete e poche emozioni nel primo tempo allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata spaventano gli avversari subito con Seck e nel recupero con Lazaro, ma Montipò salva. Il Verona, in una situazione di grande equilibrio fra le squadre, non riesce ad arrivare al tiro. Nella ripresa scaligeri pericolosi: Faraoni mette in mezzo un cross che si rivela un tiro in porta e Milinkovic-Savic è costretto a riprendere la posizione per togliere la palla dall'incrocio dei pali. Poi è ancora il Verona a sfiorare il vantaggio con una rovesciata di Djuric. All'82' chance per il Torino: Montipò e Coppola fanno confusione per allontanare e il pallone finisce sul piede di Schuursche, però, tira alto.

Il tabellino di Torino-Verona 0-0

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Sazonov (27' pt Tameze), Schuurs, Rodriguez; Soppy (35' st Bellanova), Ricci, Ilic (9' st Linetty), Lazaro; Seck (35' st Karamoh), Radonjic (9' st Vlasic); Zapata. All.: Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz (1' st Coppola), Amione (13' st Faraoni); Terracciano, Folorunsho, Duda, Lazovic; Ngonge (31' st Saponara), Suslov (40' st Hongla); Cruz (13' st Djuric). All.: Baroni

Ammoniti: Magnani, Tameze per gioco falloso.