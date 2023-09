Napoli, la società: "Osimhen patrimonio club, mai voluto offendere"

Dopo le polemiche sollevate dall'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, per un video ritenuto derisorio nei confronti dell'attaccante e pubblicato dal Napoli su TikTok, fatto che aveva portato il giocatore nigeriano alla decisione d'impeto di togliere le foto in maglia azzurra dal suo profilo Instagram, tra il bomber e il club partenopeo arrivano i primi segnali di tregua. La società ha infatti diffuso una nota in cui spiega "di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico". Nel comunicato si legge anche: "Nel ritiro estivo, il club ha respinto ogni offerta per il suo trasferimento all'estero. E' dato di esperienza comune il fatto che sui social, specie TikTok, il linguaggio espressivo è realizzato con leggerezza e creatività, senza aver avuto, nel caso di Osimhen, alcuna intenzione di dileggio. Se avesse percepito una qualsiasi offesa, questa era estranea a ogni volontà del club".