Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 19esima giornata

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite fino alla 19esima giornata, ovvero fino al primo turno che si giocherà nel 2024 in occasione della "Epifania" (6 e 7 gennaio)

Nel calendario pubblicato dalla Lega Serie A un solo turno infrasettimanale in vista, poi squadre in campo ogni weekend, fatta eccezione per due pause dedicate alle Nazionali. Ultimi appuntamenti del 2023 quelli del 22-23 dicembre e 29-30 dicembre.

4^ GIORNATA (16-17-18 settembre, dopo la prima sosta del campionato)

Juventus-Lazio: sabato 16 settembre, 15

Inter-Milan: sabato 16 settembre, 18

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre, 20.45 - SKY

Cagliari-Udinese: domenica 17 settembre, 12.30 - SKY

Frosinone-Sassuolo: domenica 17 settembre, 15

Monza-Lecce: domenica 17 settembre, 15

Fiorentina-Atalanta: domenica 17 settembre, 18

Roma-Empoli: domenica 17 settembre, 20.45

Salernitana-Torino: lunedì 18 settembre, 18.30

Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre, 20.45 - SKY

5^ GIORNATA (22-23-24 settembre)

Salernitana-Frosinone: venerdì 22 settembre, 18.30

Lecce-Genoa: venerdì 22 settembre, 20.45 - SKY

Milan-Hellas Verona: sabato 23 settembre, 15

Sassuolo-Juventus: sabato 23 settembre, 18

Lazio-Monza: sabato 23 settembre, 20.45 - SKY

Empoli-Inter: domenica 24 settembre, 12.30 - SKY

Atalanta-Cagliari: domenica 24 settembre, 15

Udinese-Fiorentina: domenica 24 settembre, 15

Bologna-Napoli: domenica 24 settembre, 18

Torino-Roma: domenica 24 settembre, 20.45

6^ GIORNATA (26-27-28 settembre, infrasettimanale)

Juventus-Lecce: martedì 26 settembre, 20.45

Cagliari-Milan: mercoledì 27 settembre, 18.30 - SKY

Empoli-Salernitana: mercoledì 27 settembre, 18.30

Hellas Verona-Atalanta: mercoledì 27 settembre, 18.30

Inter-Sassuolo: mercoledì 27 settembre, 20.45

Lazio-Torino: mercoledì 27 settembre, 20.45 - SKY

Napoli-Udinese: mercoledì 27 settembre, 20.45

Frosinone-Fiorentina: giovedì 28 settembre, 18.30 - SKY

Monza-Bologna: giovedì 28 settembre, 18.30

Genoa-Roma: giovedì 28 settembre, 20.45

7^ GIORNATA (30 settembre-1-2 ottobre)

Lecce-Napoli: sabato 30 settembre, 15

Milan-Lazio: sabato 30 settembre, 18

Salernitana-Inter: sabato 30 settembre, 20.45 - SKY

Bologna-Empoli: domenica 1 ottobre, 12.30 - SKY

Udinese-Genoa: domenica 1 ottobre, 15

Roma-Frosinone: domenica 1 ottobre, 18

Atalanta-Juventus: domenica 1 ottobre, 20.45

Sassuolo-Monza: lunedì 2 ottobre, 18.30

Torino-Hellas Verona: lunedì 2 ottobre, 18.30

Fiorentina-Cagliari: lunedì 2 ottobre, 20.45 - SKY

8^ GIORNATA (6-7-8 ottobre, poi ci sarà la pausa nazionali)

Empoli-Udinese: venerdì 6 ottobre, 18.30

Lecce-Sassuolo: venerdì 6 ottobre, 20.45 - SKY

Inter-Bologna: sabato 7 ottobre, 15

Juventus-Torino: sabato 7 ottobre, 18

Genoa-Milan: sabato 7 ottobre, 20.45 - SKY

Monza-Salernitana: domenica 8 ottobre, 12.30 - SKY

Frosinone-Hellas Verona: domenica 8 ottobre, 15

Lazio-Atalanta: domenica 8 ottobre, 15

Cagliari-Roma: domenica 8 ottobre, 18

Napoli-Fiorentina: domenica 8 ottobre, 20.45

9^ GIORNATA (21-22-23 ottobre)

Hellas Verona-Napoli: sabato 21 ottobre, 15

Torino-Inter: sabato 21 ottobre, 18

Sassuolo-Lazio: sabato 21 ottobre, 20.45 - SKY

Roma-Monza: domenica 22 ottobre, 12.30 - SKY

Bologna-Frosinone: domenica 22 ottobre, 15

Salernitana-Cagliari: domenica 22 ottobre, 15

Atalanta-Genoa: domenica 22 ottobre, 18

Milan-Juventus: domenica 22 ottobre, 20.45

Udinese-Lecce: lunedì 23 ottobre, 18.30

Fiorentina-Empoli: lunedì 23 ottobre, 20.45 - SKY

10^ GIORNATA (27-28-29-30 ottobre)

Genoa-Salernitana: venerdì 27 ottobre, 20.45

Sassuolo-Bologna: sabato 28 ottobre, 15

Lecce-Torino: sabato 28 ottobre, 18

Juventus-Hellas Verona: sabato 28 ottobre, 20.45 - SKY

Cagliari-Frosinone: domenica 29 ottobre, 12.30 - SKY

Monza-Udinese: domenica 29 ottobre, 15

Inter-Roma: domenica 29 ottobre, 18

Napoli-Milan: domenica 29 ottobre, 20.45

Empoli-Atalanta: lunedì 30 ottobre, 18.30

Lazio-Fiorentina: lunedì 30 ottobre, 20.45 - SKY

11^ GIORNATA (3-4-5-6 novembre)

Bologna-Lazio: venerdì 3 novembre, 20.45 - SKY

Salernitana-Napoli: sabato 4 novembre, 15

Atalanta-Inter: sabato 4 novembre, 18

Milan-Udinese: sabato 4 novembre, 20.45 - SKY

Hellas Verona-Monza: domenica 5 novembre, 12.30 - SKY

Cagliari-Genoa: domenica 5 novembre, 15

Roma-Lecce: domenica 5 novembre, 18

Fiorentina-Juventus: domenica 5 novembre, 20.45

Frosinone-Empoli: lunedì 6 novembre, 18.30

Torino-Sassuolo: lunedì 6 novembre, 20.45

12^ GIORNATA (10-11-12 novembre, poi ci sarà la pausa nazionali)

Sassuolo-Salernitana: venerdì 10 novembre, 18.30

Genoa-Hellas Verona: venerdì 10 novembre, 20.45 - SKY

Lecce-Milan: sabato 11 novembre, 15

Juventus-Cagliari: sabato 11 novembre, 18

Monza-Torino: sabato 11 novembre, 20.45 - SKY

Napoli-Empoli: domenica 12 novembre, 12.30 - SKY

Fiorentina-Bologna: domenica 12 novembre, 15

Udinese-Atalanta: domenica 12 novembre, 15

Lazio-Roma: domenica 12 novembre, 18

Inter-Frosinone: domenica 12 novembre, 20.45

13^ GIORNATA (25-26-27 novembre)

Salernitana-Lazio: sabato 25 novembre, 15

Atalanta-Napoli: sabato 25 novembre, 18

Milan-Fiorentina: sabato 25 novembre, 20.45 - SKY

Cagliari-Monza: domenica 26 novembre, 12.30 - SKY

Empoli-Sassuolo: domenica 26 novembre, 15

Frosinone-Genoa: domenica 26 novembre, 15

Roma-Udinese: domenica 26 novembre, 18

Juventus-Inter: domenica 26 novembre, 20.45

Hellas Verona-Lecce: lunedì 27 novembre, 18.30

Bologna-Torino: lunedì 27 novembre, 20.45 - SKY

14^ GIORNATA (1-2-3-4 dicembre)

Monza-Juventus: venerdì 1 dicembre, 20.45

Genoa-Empoli: sabato 2 dicembre, 15

Lazio-Cagliari: sabato 2 dicembre, 18

Milan-Frosinone: sabato 2 dicembre, 20.45 - SKY

Lecce-Bologna: domenica 3 dicembre, 12.30 - SKY

Fiorentina-Salernitana: domenica 3 dicembre, 15

Udinese-Hellas Verona: domenica 3 dicembre, 15

Sassuolo-Roma: domenica 3 dicembre, 18

Napoli-Inter: domenica 3 dicembre, 20.45

Torino-Atalanta: lunedì 4 dicembre, 20.45 - SKY

15^ GIORNATA (8-9-10-11 dicembre)

Juventus-Napoli: venerdì 8 dicembre, 20.45

Hellas Verona-Lazio: sabato 9 dicembre, 15

Atalanta-Milan: sabato 9 dicembre, 18

Inter-Udinese: sabato 9 dicembre, 20.45 - SKY

Frosinone-Torino: domenica 10 dicembre, 12.30 - SKY

Monza-Genoa: domenica 10 dicembre, 15

Salernitana-Bologna : domenica 10 dicembre, 18

Roma-Fiorentina: domenica 10 dicembre, 20.45

Empoli-Lecce: lunedì 11 dicembre, 18.30

Cagliari-Sassuolo: lunedì 11 dicembre, 20.45 - SKY

16^ GIORNATA (15-16-17-18 dicembre)

Genoa-Juventus: venerdì 15 dicembre, 20.45

Lecce-Frosinone: sabato 16 dicembre, 15

Napoli-Cagliari: sabato 16 dicembre, 18

Torino-Empoli: sabato 16 dicembre, 20.45 - SKY

Milan-Monza: domenica 17 dicembre, 12.30 - SKY

Fiorentina-Hellas Verona: domenica 17 dicembre, 15

Udinese-Sassuolo: domenica 17 dicembre, 15

Bologna-Roma: domenica 17 dicembre, 18

Lazio-Inter: domenica 17 dicembre, 20.45

Atalanta-Salernitana: lunedì 18 dicembre, 20.45 - SKY

17^ GIORNATA (22-23 dicembre)

Empoli-Lazio: venerdì 22 dicembre, 18.30

Sassuolo-Genoa: venerdì 22 dicembre, 18.30

Monza-Fiorentina: venerdì 22 dicembre, 20.45 - SKY

Salernitana-Milan: venerdì 22 dicembre, 20.45

Frosinone-Juventus: sabato 23 dicembre, 12.30

Bologna-Atalanta: sabato 23 dicembre, 15 - SKY

Torino-Udinese: sabato 23 dicembre, 15

Hellas Verona-Cagliari: sabato 23 dicembre, 18

Inter-Lecce: sabato 23 dicembre, 18 - SKY

Roma-Napoli: sabato 23 dicembre, 20.45

18^ GIORNATA (29-30 dicembre)

Fiorentina-Torino: venerdì 29 dicembre, 18.30

Napoli-Monza: venerdì 29 dicembre, 18.30

Genoa-Inter: venerdì 29 dicembre, 20.45

Lazio-Frosinone: venerdì 29 dicembre, 20.45 - SKY

Atalanta-Lecce: sabato 30 dicembre, 12.30

Cagliari-Empoli: sabato 30 dicembre, 15 - SKY

Udinese-Bologna: sabato 30 dicembre, 15

Hellas Verona-Salernitana: sabato 30 dicembre, 18

Milan-Sassuolo: sabato 30 dicembre, 18 - SKY

Juventus-Roma: sabato 30 dicembre, 20.45

19^ GIORNATA (6-7 gennaio)