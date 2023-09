Europa e Conference League: Sheriff-Roma 0-1, Genk-Fiorentina 1-2

Tre italiane in campo in questo giovedì di coppe europee. Ora, per la prima giornata del girone, si stanno giocando Sheriff-Roma in Europa League e Genk-Fiorentina in Conference League. Alle 21, in Europa League, c’è Atalanta-Rakow. Tutto in diretta su Sky Sport

