Champions League, alle 21 Braga-Napoli e Real Sociedad-Inter

Dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio, inizia l’avventura europea delle altre due squadre italiane. I nerazzurri giocano in Spagna e vogliono proseguire nel loro ottimo avvio di stagione. I partenopei cercano di rilanciarsi in Portogallo dopo una partenza in campionato inferiore alle aspettative

La prima giornata dei gironi di Champions League si è aperta ieri con i pareggi per Milan (0-0 contro il Newcastle) e Lazio (1-1 contro l’Atletico Madrid). Oggi il programma prosegue e sono di scena le altre due italiane nella competizione. L’Inter (Gruppo D) affronta a San Sebastian la Real Sociedad. I nerazzurri, finalisti lo scorso anno, vogliono proseguire nel loro ottimo avvio di stagione. Il Napoli (Gruppo C) è impegnato in Portogallo contro il Braga: i partenopei, campioni d’Italia in carica, cercano il rilancio dopo una partenza in campionato inferiore alle aspettative.