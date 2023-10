Serie A: Inter-Bologna 2-2, Juve-Torino 2-0 e Genoa-Milan 0-1. VIDEO

Dopo i due pareggi di ieri (0-0 Empoli-Udinese e 1-1 Lecce-Sassuolo), l'ottava giornata è proseguita oggi con tre partite. A San Siro vantaggio dei nerazzurri con Acerbi e Lautaro, poi la riapre Orsolini su rigore e pareggia Zirkzee. I bianconeri portano a casa tre punti con i gol di Gatti e Milik. A Marassi la sblocca Pulisic all'87', espulsi Maignan e Martinez: rossoneri in testa alla classifica a +2 sull'Inter. Domenica altre cinque sfide ascolta articolo

L’ottava giornata di Serie A è proseguita oggi con tre partite. L'Inter ha pareggiato 2-2 in casa con il Bologna, mentre la Juventus si è aggiudicata il derby della Mole battendo 2-0 il Torino. Nel match serale il Milan ha battuto 1-0 il Genoa a Marassi: rossoneri in testa alla classifica a +2 sull'Inter. Il turno si è aperto ieri con due pareggi: 0-0 tra Empoli e Udinese e 1-1 tra Lecce e Sassuolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Si prosegue domenica con Monza-Salernitana alle 12.30 (in diretta su Sky), Lazio-Atalanta e Frosinone-Verona alle 15, Cagliari-Roma alle 18, Napoli-Fiorentina alle 20.45.

La cronaca di Genoa-Milan (HIGHLIGHTS) I rossoneri partono forte e ci provano con Okafor, Florenzi e Reijnders, poi una conclusione al volo di Theo Hernandez finisce non distante dal palo. Il Genoa però non concede spazi e il Milan non riesce a concretizzare il vantaggio: il primo tempo finisce sullo 0-0. Nella ripresa rossoneri vicinissimi al gol: Leao di testa ma Martinez salva con un grande intervento. Poi sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio: conclusione da fuori di Dragusin, deviazione di un difensore del Milan, Maignan si distende e manda in angolo. Il gol arriva all'87' ed è rossonero: segna Pulisic. Sono sette i minuti di recupero, nei quali arriva un cartellino rosso per Maignan per un intervento pericoloso su Ekuban: come Theo Hernandez salterà la gara contro la Juventus. In porta va Giroud, il Milan salva su una punizione del Genoa poi arriva il rosso anche per Martinez. Ancora Giroud esce e anticipa Puksas bloccando la palla: niente da fare per i padroni di casa. Il tabellino di Genoa-Milan 0-1 87' Pulisic GENOA (4-5-1): Martinez, De Winter(58' st Leali), Dragusin, Bani, Vasquez, Sabelli (23' st Ekuban), Thorsby, Frendrup, Malinovskyi (23' st Kutlu), Haps (45' st Puscas), Gudmundsson. All.: Gilardino MILAN (4-3-3): Maignan, Florenzi (21' st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez, Musah, Adli (21' st Giroud), Reijnders, Chukwueze (1' st Pulisic), Jovic (47'st Bartesaghi), Okafor (1' st Leao). All.: Pioli Espulsi: Maignan per intervento pericoloso, Martinez per doppia ammonizione. Ammoniti: Hernandez, Florenzi, Musah, Adli, De Winter per gioco falloso, Tomori per comportamento non regolamentare.

La cronaca di Juventus-Torino (HIGHLIGHTS) Primo tempo senza gol e particolari emozioni all'Allianz Stadium. Dopo appena 5 minuti segna Kean, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Torino ci prova con Lazaro: palla oltre la traversa. Poi spreca Bellanova, pericoloso anche in chiusura di tempo. Nella ripresa la Juventus trova il vantaggio con Gatti: il gol inizialmente segnalato in fuorigioco viene poi invece confermato dopo un lungo check al Var. Il raddoppio dei bianconeri arriva al 62': gol di testa di Milik. Poi Gatti vicino al 3-0: il difensore anticipa di testa Milinkovic-Savic ma non inquadra la porta. Il tabellino di Juventus-Torino 2-0 47' Gatti, 62' Milik JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (31' st Cambiaso); Miretti (1' st Milik), Kean (40' st Yildiz). All.: Allegri TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez (39' st Vojvoda); Bellanova, Ricci, Ilic (39' st Pellegri), Lazaro (39' st Gineitis); Seck (26' st Sanabria), Vlasic; Zapata. All.: Juric Ammoniti: Bellanova, Gatti per gioco falloso.

La cronaca di Inter-Bologna (HIGHLIGHTS) Padroni di casa in vantaggio all'11' con un gol di testa di Acerbi, due minuti dopo arriva il raddoppio di Lautaro. È poi proprio dell'argentino il fallo da rigore che permette al Bologna di riaprire la partita: tira Orsolini, Sommer intuisce ma non riesce a parare. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta pareggia con una rete di Zirkzee. Al 59' annullato un gol di Sanchez per fuorigioco. Inter ancora pericolosa con Lautaro e Carlos Augusto, ma il risultato non cambia e il match finisce 2-2. Il tabellino di Inter-Bologna 2-2 11' Acerbi (I), 13' Martínez (I), 19' Orsolini Rig. (B), 52' Zirkzee (B) INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (10' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu (37' st Asllani), Mkhitaryan (31' st Frattesi), Dimarco (10' st Carlos Augusto); Thuram (10' st Sanchez), Lautaro. All.: S. Inzaghi BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (37' st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini (37' st El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (16' st Saelemaekers); Zirkzee (32' st Van Hooijdonk). All.: Thiago Motta Ammoniti: Ndoye, Lautaro Martinez, Bastoni, Ferguson per gioco falloso, Inzaghi e Beukema per comportamento non regolamentare.