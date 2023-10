"Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente", ha detto il tecnico premettendo però che ora "sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui" ascolta articolo

"Nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente". Lo ha detto l'allenatore della Roma José Mourinho premettendo però che ora "sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui".

"In Arabia competizione reale" Il tecnico ha risposto ad alcune domande durante un'intervista al programma arabo Elhekayashow in occasione della partnership tra il club giallorosso e Riyad Season. Un accordo che il coach ha definito "una connessione importante con un Paese che sta cambiando e aprendo le sue porte", aggiungendo anche come sia "una grande opportunità per il club". Mourinho ha anche parlato del campionato arabo, commentandone la crescita: "Penso sia l'effetto Cristiano Ronaldo che per primo è andato lì e ha cambiato la prospettiva. E lo dimostra il fatto che stiano arrivando giocatori non a fine carriera, ma nel pieno dei loro anni migliori. La competizione in Arabia è reale". leggi anche Roberto Mancini in Arabia Saudita, la presentazione: "Orgoglioso"

La smentita della società sul possibile esonero Intanto la Roma, alla vigilia della gara contro il Cagliari, ha definito "fake" la ricostruzione di un possibile esonero di Mourinho in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri, apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport. Dalla società giallorossa, inoltre, hanno ribadito come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale dopo Mourinho. leggi anche Cristiano Ronaldo, 850 gol in carriera: record nella storia del calcio