Cristiano Ronaldo, 850 gol in carriera: è record nella storia del calcio

Nuovo record per Cristiano Ronaldo. Sabato scorso il fuoriclasse portoghese, che ora gioca nella Saudi Pro League, ha festeggiato il suo 850º gol in carriera nella partita in cui la sua squadra, l'Al Nassr, ha vinto 5-1 contro l'Al-Hazm. Durante il match Cr7 ha segnato il suo sesto gol nelle ultime tre partite e ha fornito due assist mentre l'Al Nassr ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato.