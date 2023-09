Nazionale, Spalletti: “Clausola col Napoli? Avvocati sono al lavoro”

"Grazie a tutta la federazione e al presidente Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico. Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un'emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano". Con queste parole Luciano Spalletti si è presentato nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana durante la conferenza stampa a Coverciano. "Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter portare quella bandiera in tutte quelle migliaia di bambini che sognano di veder vincere la Nazionale". "Sulla clausola contrattuale con il Napoli ci sono delle cose da mettere a posto dove stanno lavorando gli avvocati e spero si possa arrivare prima possibile alla migliore soluzione per entrambe le parti", ha detto rispondendo su una domanda sull’argomento. "Spero si possa arrivare alla miglior soluzione possibile per tutte e due le parti". "Cerco la felicità perché è quella di cui abbiamo bisogno, ma io non riesco ad essere felice da solo. Non riesco ad essere felice se non vedo la gente felice intorno a me. Io voglio vedere appartenenza, la maglia della Nazionale è una sfida importante e non tutti la possono vestire", ha proseguito.