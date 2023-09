Qualificazioni Europei, Spalletti convoca 29 giocatori: ecco chi sono

Le prossime partite contro Nord Macedonia e Ucraina

Per preparare le partite con la Macedonia del Nord del 9 settembre, a Skopje, e con l'Ucraina del 12 settembre, a Milano, gli azzurri si raduneranno domenica prossima a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a venerdì 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match in Macedonia, gli Azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida con l'Ucraina. L'Italia ha bisogno di bene nei due impegni, visto che con tre punti in due gare, frutto del successo a Malta dopo il ko interno con l'Inghilterra, affronterà proprio le due rivali principali per la corsa al secondo posto, che porta direttamente all'Europeo in Germania. Nord Macedonia e Ucraina, le avversarie dei prossimi giorni, hanno raccolto punti utili nelle gare di giugno, mentre gli Azzurri erano impegnati nelle Finali di Nations League. L'Inghilterra è in testa a punteggio pieno, seguita dall'Ucraina a 6 punti dopo tre gare, mentre Nord Macedonia, tre partite, e Italia, con due, sono appaiate al terzo posto con 3 punti all'attivo. Quello con i macedoni sarà il quarto incrocio tra le due nazionali, col bilancio di una vittoria a testa e un pareggio, ma alla squadra balcanica è legato uno dei peggiori ricordi recenti del calcio azzurro, il ko a Palermo nel primo turno dei play off per i Mondiali 2022, deciso dalla rete di Trajkovski allo scadere.