Serie A, il Milan mette in vendita la maglia da portiere di Giroud

Il Milan ha messo in vendita la maglia da portiere di Oliver Giroud. L'attaccante francese nei minuti finali del match di Marassi contro il Genoa, ha vestito i panni di estremo difensore riuscendo a compiere anche alcuni interventi importanti che hanno salvato il risultato e consentito ai rossoneri di battere il Genoa 1-0. Giroud ha sostituto Mike Maignan, espulso e non sostituibile da Marco Sportiello visto che erano terminati i cambi, cosa che ha convinto il club rossonero ad inserire nel proprio store la possibilità di questa particolare personalizzazione. I tifosi, quindi, adesso potranno acquistare la maglia versione portiere di 'Giroud 9', una casacca per certi versi storica.