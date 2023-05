Serie A, Verona-Empoli 1-1. Alle 15 Bologna-Napoli e Monza-Lecce. LIVE

Cinque le partite in calendario in questa domenica, valide per la 37esima (e penultima) giornata di campionato. Nel match delle 12.30 pareggio tra Verona ed Empoli: i padroni di casa si fanno raggiungere sull’1-1 nel finale e rimandano la possibilità di salvezza agli ultimi 90 minuti. Alle 15 si giocano Bologna-Napoli e Monza-Lecce. Alle 18 c’è Lazio-Cremonese, alle 20.45 chiude Juventus-Milan

Sono cinque le partite in calendario in questa domenica di Serie A. Nel match delle 12.30 pareggio tra Verona ed Empoli: i padroni di casa si fanno raggiungere sull’1-1 nel finale e rimandano la possibilità di salvezza all’ultima giornata. Alle 15 si giocano Bologna-Napoli e Monza-Lecce. Alle 18 c’è Lazio-Cremonese, alle 20.45 chiude Juventus-Milan. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo. Sabato la Salernitana ha battuto 3-2 in rimonta l’Udinese, il Torino ha vinto 4-0 in casa dello Spezia, vittoria in rimonta anche della Fiorentina sulla Roma (2-1), Inter-Atalanta è terminata 3-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).