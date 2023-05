Il Sassuolo pareggia contro la Sampdoria a Marassi: finisce 2 a 2

I neroverdi pareggiano a Genova: per gli uomini di Dionisi reti di Berardi ed Henrique, per i blucerchiati Gabbiadini e l’autorete di Erlic. Domani altre quattro partite, in serata l’Inter riceve l’Atalanta in un incontro potenzialmente decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League

Si è aperta con un pareggio a Marassi la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo ha impattato 2 a 2 contro la Sampdoria: a decidere l’incontro sono state le reti di Berardi ed Henrique per i neroverdi, mentre per i blucerchiati decisivi Gabbiadini e un autogol di Eric. Con questo risultato gli uomini di Dionisi salgono a quota 45 punti in classifica, mentre la Samp già matematicamente retrocessa rimane all’ultimo posto con 19 punti. Domani si giocheranno altre 4 partite: alle 15 Salernitana-Udinese e Spezia-Torino, alle 18 Fiorentina-Roma e alle 20.45 Inter-Atalanta, incontro potenzialmente decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Sampdoria-Sassuolo

Il primo tempo è tutto racchiuso in una manciata di minuti, tra l’ottavo e l’undicesimo: prima è la Sampdoria a passare in vantaggio con il gol di Gabbiadini, poi in 180 secondi il Sassuolo ribalta la partita grazie alle reti di Berardi ed Henrique. Prima della fine della prima frazione c’è ancora tempo per la traversa colpita dallo stesso Berardi. Si va così all’intervallo sul punteggio di 2 a 1 per gli uomini di Dionisi, che nella ripresa subiscono poi il pari: al minuto 78 la Samp segna dopo una mischia in area di rigore grazie a un’autorete di Erlic. Il risultato non cambia più, e la partita termina sul 2 a 2.

Il tabellino di Sampdoria-Sassuolo 2-2

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Oikonomou (22' st Murillo), Nuytinck (1' st Murru), Amione (1' st Paoletti); Zanoli, Winks, Rincon (16' st lkhan), Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella (40' st Lammers). All.: Stankovic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic (45' st Romagna), Ferrari, Rogerio; Thorstvedt (1' st Harroui), Obiang, Henrique (17' st Lopez); Berardi, Pinamonti (34' st Defrel), Ceide (17' st Bajrami). All.: Dionisi.

Reti: nel pt 8' Gabbiadini, 9' Berardi, 11' Henrique; nel st 32' Erlic (aut.).

Ammoniti: Thorstvedt, Harroui, Oikonomou per gioco falloso.