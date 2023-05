Fiorentina-Inter, alle 21 la finale di Coppa Italia. Le formazioni

Le due squadre si affrontano all’Olimpico di Roma. Italiano schiera in avanti Cabral, con alle spalle Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez. Inzaghi punta sulla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko. La Lega Serie A ha fatto sapere che il 10% dell'incasso andrà in favore dell'Emilia-Romagna

Alle 21 a Roma si gioca la finale di Coppa Italia. Ad affrontarsi all’Olimpico sono la Fiorentina e l’Inter. La Lega Serie A ha fatto sapere che il 10% dell'incasso andrà in favore dell'Emilia-Romagna. I viola sono arrivati all’ultimo atto battendo in semifinale la Cremonese, mentre i nerazzurri hanno eliminato la Juventus. Sia la squadra di Italiano sia quella di Inzaghi avranno presto un’altra finale da giocare: la Fiorentina, il 7 giugno, se la vedrà con il West Ham per aggiudicarsi la Conference League; l’Inter si scontrerà il 10 giugno con il Manchester City per conquistare la Champions League.